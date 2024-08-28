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أيام صعبة يعيشها مولود برج الحوت والحزن يخيم على قلبه.. متى الإنفراج؟
الأبراج
2024-08-28 | 15:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
المصدر:
السومرية
1,010 مشاهدة
حظوظ الفلك لهذا الشهر ليست مع برج الحوت بل ينتظره أيام قلقة وصعبة على الصعيد المهني وحتى العاطفي، والسبب هو انتقال الشمس لتنضم الى الزهرة في مربع مع زحل ونبتون في برجك ومربع اخر مع المشتري والمريخ الذي يعتبر كوكب الحرب.
مربعات قاسية تحمل خوف فلكي توتر وقلق، لذا يجب على برح الحوت الإستعداد لكي تتفادى الخيبات والعراقيل، مربعات صعبة في مواجهتك على مختلف المستويات، إن كان في الامور العائلية او شريك الحياة او القانون والقضاء، وتوجّه عالمة الفلك جاكلين عقيقي عبر السومرية هذا الكلام لمولود الحوت للإمنتباه وليعلم أنها فترة دقيقة والاقل حظا.
بويجب على مولود برج الحوت معرفة كيفية التعامل مع الاخرين والإبتعاد عن الاشخاص السلبيين والمزعجين الذين يسببون لك الاحراج والألم والخيبات.
وتختفي الحظوظ لتعيش ظروفاً صعبة مع انتقال القمر الى مربع برجك من الجوزاء، فيكون بانتظارك واجب معين او مسألة صحية او اكاديمية لكن الحدث السعيد هو مع انتقال القمر الى السرطان الصديق بين اليوم إلى يوم الجمعة المقبل 30 آب، ما يشير الى انسجام فلكي استثنائي والى ارتفاع في المعنويات وكذلك الحظوظ والثقة بالنفس.
ويعدك الفلك بفترة ممتازة الذي يقدم لك الارباح وفرص للتحضير للعام الدراسي الجديد او التحضير لخطوبة او زواج او عودة حب قديم. حظوظ كثيرة ترافق اعمالك انها مرحلة انطلاق لمشاريعك الجديدة فانت تتمتع بنشاط ذهني وجسدي، فتشعر بسعادة كبيرة لم تعرفها منذ فترة طويلة سوف يلمع نجمك قد تقوم برحلات وأسفار ويحالفك الحظّ في معظم المجالات.
على الصعيد العاطفي، ترتاح من ضغط الفترة السابقة مع انتقال الزهرة الى برج الميزان فتشعر بأن الشريك يدعمك ويخفف من قلقك كما تخيّم الرومانسية والانسجام والتفاهم على علاقتك مع الشريك والاولاد للعازب, تتطور قصة ماضية وقد يتم لقاء مفرح يقلب حياتك راسا على عقب ما يجعلك تفكر جديا بالارتباط او الخطوبة.
المحرر
جنيفر فرحات
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