المفوضية ترد على دعوة الصدر بالانسحاب من الانتخابات

أكدت المفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، عدم ورود أي طلب رسمي بالانسحاب من الانتخابات المقبلة.

وقالت مساعد الناطق الرسمي في مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة، للسومرية نيوز، "الى الان لم ترد الى المفوضية اي طلبات الى الانسحاب"، مبينة ان "باب قبول طلبات المنسحبين اغلق في يوم 20 حزيران والذي كان اخر موعد لتسلم طلبات الانسحاب".

واوضحت، "لا نية للمفوضية في فتح الباب مرة اخرى".

وتابعت، "فيما لو وردت طلبات، فهذا الامر يعود الى مجلس المفوضين وهو سيتخذ القرار المناسب".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجموعة من نواب ومرشحي التيار الصدري، الانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة.

وقال القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "طاعةً ل‍مقتدى الصدر، وحبًا ب‍العراق ،اعلن سحب ترشيحي من الانتخابات القادمة".

بدوره، قال المرشح علي حسين علوان الساعدي في بيان: "مع الزعيم العراقي والقائد الوطني مقتدى الصدر في السلم والحرب ، وله مني السمع والطاعة في الأوامر كلها ، وعن ذلك لن أحيد ما دمت حيًا، أعلن انسحابي من الترشح للانتخابات النيابية".

من جهته، قال النائب غايب فيصل العميري في بيان: "طاعةً للصدر وحباً ب‍العراق ، اعلن سحب ترشحي من الانتخابات القادمة".

من جانبه، قال المرشح حسن العذاري في بيان: "طاعةً ل‍مقتدى الصدر، وحباً ب‍العراق، اعلن سحب ترشحي من الانتخابات القادمة، والله ولي التوفيق".

الى ذلك، كتبت المرشحة عن التيار الصدري مها الدوري، منشوراً على صفحتها في فيسبوك، أنه "طاعة ل‍مقتدى الصدر، بعد إعلانه عن عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة تعلن الدكتورة مهى عادل مهدي الدوري عن عدم مشاركتها في الانتخابات المقبلة".

يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعلن، صباح اليوم الخميس، عدم مشاركته بالانتخابات وسحب يده من المنتمين في الحكومة.