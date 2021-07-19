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نائب يتحدث عن سيناريو للطعن المبكر بالانتخابات ونزاهتها

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السومرية نيوز/ بغداد
أكد عضو مجلس النواب يونادم كنا، اليوم الاثنين، ان قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الانسحاب من الانتخابات كان صدمة للجميع، فيما اشار الى ان استمرار سيناريو الانسحابات معناه الطعن المبكر بالانتخابات ونزاهتها.

وقال كنا في حديث للسومرية نيوز، إن "قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الانسحاب من الانتخابات كان صدمة للجميع من المحبين والخصوم ونتمنى ان تزال الاسباب التي دفعت الصدر لاتخاذ هذا القرار وان يعود التيار الصدري للمشاركة على اعتبار ان الكتلة هي جزء مهم من البرلمان الحالي والبرلمان المقبل"، مبينا ان "هنالك صعوبة في إجراء الانتخابات بموعدها بحال استمرار الانسحاب يضاف اليه ربما حصول انسحابات من جهات اخرى بالفترة المقبلة، وهذا الامر بمجمله لن يخدم هدف التغيير ومصداقية الانتخابات".

واضاف كنا، ان "استمرار سيناريو الانسحابات معناه الطعن المبكر بالانتخابات ونزاهتها، على اعتبار أن هناك قراءة مسبقة للصدر بشأن شفافية الانتخابات او الخشية من حصول خروقات فيها، بالتالي فان على الحكومة ومفوضية الانتخابات ازالة تلك المسببات وان تعمل على ازالة أي امور قد تنسف مصداقية الانتخابات"، مشددا على "اهمية المعالجة لجميع السلبيات والوقت لدينا ما زال مبكرا وهناك عدة أشهر قبل الانتخابات من الممكن بحال توفر الجدية معالجة تلك المعوقات".

وتابع ان "ماحصل هي صدمة وهي تشابه الصعقة الكهربائية التي تعطى للمريض حين دخوله بحالة خطرة وقد تؤدي الى عودة الحياة اليه او قد لا تنفع، بالتالي فان هنالك جهات لديها ممارسات قد تنسف مصداقية الانتخابات ونتمنى من جميع الكتل الاستجابة لجميع المطالب التي قد تؤدي الى إصلاح مخرجات الانتخابات والتي بدورها ستؤدي الى اصلاح العملية السياسية وتنهي الفساد وتعيد مسارها الى طريق تقديم الخدمات".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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