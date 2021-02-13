الصدر بشأن زيارة البابا: مرحباً به كمحب للسلام

رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة الى العراق، بالقول إن "الانفتاح على الاديان أمر مستحسن".

واعتبر الصدر في تغريدة له على "تويتر"، أن "النجف عاصمة الاديان فمرحباً به كمحب للسلام".