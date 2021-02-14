الكاظمي لسفير الفاتيكان: زيارة البابا ستسهم في ترسيخ الاستقرار

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن زيارة البابا فرنسيس ستسهم بترسيخ الاستقرار وإشاعة روح التآخي في العراق.

وقال مكتب الكاظمي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "إستقبل اليوم ميتجا لسكوفر، سفير الفاتيكان في بغداد، لبحث ترتيبات الزيارة المقررة لقداسة البابا فرنسيس الى العراق الشهر المقبل".

وأكد الكاظمي وفقا للبيان، إن "زيارة قداسة البابا ستسهم في ترسيخ الاستقرار، وإشاعة روح التآخي في العراق وفي عموم المنطقة، وإن جهود قداسته مشهود لها حول العالم في الحد من الصراعات، وتغليب الحكمة والعقل وإعلاء قيمة الإنسان، فوق كل المصالح السياسية والنزاعات والحروب".

وبين، أن "العراق حكومة وشعبًا بكل أطيافه وألوانه المتآزرة ينظرون بعين الترحيب والإجلال لهذه الزيارة الكريمة، ويكبرون جهود قداسته في دعم القضايا الحقّة ومواجهة التطرّف وبث روح التسامح في الإنسانية جمعاء".



من جانبه، أعرب لسكوفر عن تقديره وامتنانه الكبيرين للحكومة العراقية، لجهودها في تسهيل اجراءات الزيارة التاريخية التي سيقوم بها قداسة البابا فرنسيس الى العراق الشهر المقبل.