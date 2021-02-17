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برنامج زيارة قداسة البابا الى العراق... من سيلتقي؟ وأي مناطق سيزور؟

المصدر:
السومرية
3,166 مشاهدة

يترقب العراقيون في 5 آذار المقبل، زيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق، والتي ستمتد حتى الثامن من آذار. تعد هذه الزيارة تاريخية لما فيها من معانٍ ومبادرات لدعم السلام والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد، خصوصا في ظل الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والصحية الصعبة التي يمر بها العراق.

في التالي، نستعرض برنامج الزيارة الرسولية لقداسة البابا فرنسيس الى العراق من 5 حتى 8 اّذار المقبل.
 
الجمعة 5 آذار 2021
 
تبدأ الزيارة يوم الجمعة الموافق فيه 5 آذار 2021، حيث يغادر قداسة البابا فرنسيس، روما عبر مطار فيوماجينو الدولي متجها الى مطار بغداد. ومن المرتقب وصوله في فترة ما بعد الظهر الى بغداد، حيث سيكون بانتظاره ترحيب رسمي في مطار بغداد الدولي، يليه اللقاء مع دولة رئيس الوزراء في صالة كبار الشخصيات في مطار بغداد الدولي. ثم مراسيم الترحيب الرسمية في القصر الرئاسي ببغداد.
 
الى ذلك، سيزور قداسة البابا فخامة رئيس الجمهورية في مكتبه الخاص في المقر الرئاسي ببغداد. بعدها سيلتقي السلطات الحكومية والمجتمع المدني والدبلوماسيين في القاعة الكبرى للمقر الرئاسي ببغداد، يليه اللقاء مع الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والاكليريكيين ومعلمي التعليم المسيحي في كاتدرائية السريان الكاثوليكي (سيدة النجاة) في بغداد، قبل ان يختتم يومه بخطاب أمام الحاضرين.

السبت 6 آذار 2021
بغداد – نجف – أور – بغداد
 
صباح السبت، يغادر البابا فرنسيس بغداد متجها الى مطار النجف، حيث من المرتقب زيارة اية الله العظمى السيد علي السيستاني في النجف، ليغادر بعدها وصولا الى مطار الناصرية، حيث اللقاء بين الأديان في أور، ويليه خطاب لقداسة البابا.
من مطار الناصرية يعود الى مطار بغداد الدولي بعد الظهر حيث القداس الاحتفالي في كاتدرائية مار يوسف للكلدان في بغداد، وموعظة قداسة البابا.

الأحد 7 آذار 2021
بغداد – أربيل – الموصل – قره قوش – أربيل – بغداد
 
يغادر قداسة البابا صباح الأحد بغداد متجها الى أربيل، حيث ينتظره استقبال رسمي من قبل السلطات الدينية والمدنية في اقليم كردستان العراق، في الصالة الرئاسية في مطار أربيل.
 
يتجه بعدها الى الموصل، للصلاة من أجل ضحايا الحرب في مركز حوش البيعة (ساحة الكنيسة). ثم يغادر بالهليكوبتر ليصل الى قره قوش لزيارة الأهالي في كنيسة الطاهرة في قره قوش.
 
ويترقب الجميع خطاب قداسة البابا قبل العودة الى أربيل وتلاوة صلاة التبشير الملائكي.
 
بعد الظهر، يحتفل قداسة البابا بقداس الهي احتفالي في ملعب "فرنسوا حريري" في أربيل، يتخلله عظة من قداسته، قبل العودة الى بغداد.
 
الاثنين 8 آذار 2021
بغداد - روما

صباح الاثنين، احتفالية الوداع في مطار بغداد الدولي لمغادرة العراق والعودة الى مطار فيوماجينو الدولي في روما.

خاص السومرية

البابا في العراق

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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