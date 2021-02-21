بالصور وفد الفاتيكان يطلع على اخر تحضيرات استقبال البابا في مدينة اور

تفقد الوفد الامني التابع لقداسة بابا الفاتيكان، اليوم الاحد، التحضيرات لاستقبال البابا فرنسيس في محافظة ذي قار، حيث قام الوفد بزيارة مدينة اور التاريخية وتحديدا المنطقة القريبة من منزل النبي ابراهيم الخليل (ع).