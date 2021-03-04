الاسدي: سنستقبل البابا بقلوب مفعمة بالمحبة والتقدير

الاسدي قال في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه ، ان "بابا الفاتيكان سيجد في العراق مهد الحضارات والرسالات والانبياء والصالحين كل المحبة والتقدير".واضاف، "مثلما سيجد البابا في الامام السيستاني الذي سيلتقيه في النجف الاشرف النافذة الروحية والشخصية الاسلامية الرصينة والتعبير الرباني الاول الذي تتجسد في شخصيته سماحة الاسلام ورؤيته للانسان والحياة وكيف يمكن ان نقيم بالمشترك الاسلامي المسيحي عالم الحرية والعدالة والمساواة ووحدة النوع الانساني .