بالتفاصيل.. الجدول الكامل لزيارة البابا الى العراق غداً

07:30 المغادرة بالطائرة من مطار روما/ فيوميتشينو الدولي إلى بغداد14:00 الوصول إلى مطار بغداد الدولي14:00 ترحيب رسمي في مطار بغداد الدولي14:10 لقاء مع رئيس الوزراء في قاعة كبار الشخصيات بمطار بغداد الدولي15:00 حفل استقبال رسمي في القصر الجمهوري ببغداد15:15 زيارة لرئيس الجمهورية في المكتب الخاص بقصر الرئاسة في بغداد15:45 لقاء مع السلطات والمجتمع المدني والهيئات الدبلوماسية في قاعة القصر الجمهوري ببغداد، ثم كلمة البابا16:40 لقاء مع الأساقفة والكهنة والأشخاص المكرسين والخطباء والمدرسين في كاتدرائية "سيدة النجاة" للسريان الكاثوليك في بغداد، وكلمة البابا

07:45 المغادرة بالطائرة إلى النجف08:30 الوصول إلى مطار النجف الأشرف09:00 زيارة إلى المرجع السيد علي السيستاني في النجف الأشرف10:00 المغادرة بالطائرة إلى الناصرية10:50 الوصول إلى مطار الناصرية11:10 اجتماع بين الأديان في سهل أور، كلمة البابا12:30 المغادرة بالطائرة إلى بغداد13:20 الوصول إلى مطار بغداد الدولي18:00 "القداس" في كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية في بغداد07:15 المغادرة بالطائرة إلى أربيل08:20 الوصول إلى مطار أربيل08:20 ترحيب من قبل رئيس الإقليم والسلطات الدينية والمدنية للإقليم في مطار أربيل08:30 لقاء رئيس الإقليم في الصالة الرئاسية لكبار الشخصيات في مطار أربيل09:00 المغادرة بالطائرة المروحية إلى الموصل09:35 الوصول إلى منطقة الهبوط في الموصل10:00 صلاة "النشوة" لضحايا الحرب في حوش البيعة (ساحة الكنيسة) في الموصل10:55 المغادرة بالطائرة المروحية إلى قرقوش11:10 الوصول إلى منطقة الإنزال في قرقوش11:30 زيارة مجتمع القرقوش في كنيسة "الحبل بلا دنس" في قرقوش، خطاب الأب الأقدس أنجيلوس12:15 نقل إلى أربيل16:00 القداس المقدس في ملعب "فرانسو حريري" في أربيل18:10 المغادرة بالطائرة إلى بغداد19:15 الوصول إلى مطار بغداد الدولي09:20 حفل الوداع في مطار بغداد الدولي09:40 المغادرة بالطائرة إلى روما12:55 الوصول إلى مطار روما/ شيامبينو الدولي