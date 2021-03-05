جدول زيارة البابا فرنسيس الى العراق

وسوف يغادر البابا يوم السبت متوجها إلى مدينة النجف الاشرف للقاء المرجع الدسيني الاعلى السيد علي السيستاني.بعد ذلك سوف يحضر البابا فرنسيس اجتماعا مشتركا بين أتباع المسيحية والإسلام في محافظة ذي قار بموقع مدينة أور الأثرية.وسوف يذهب البابا يوم الأحد إلى مدينة الموصل، حيث ستقام صلاة في كنيسة الساحة من أجل من سقطوا في الحرب مع داعش .فيما يزور البابا منطقة قرة قوش القريبة، حيث عاد المسيحيون بعد هزيمة داعش الإرهابي عام 2017 لترميم كنيسة المدينة وإعادة بناء منازلهم.وبعد ظهر ذلك اليوم، سوف يقيم البابا قداسا يحضره آلاف الأشخاص في ملعب فرانسوا حريري في أربيل.