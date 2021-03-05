بالفيديو اهالي منطقة الكرادة ينتقدون الحملات الخدمية قبيل وصول البابا

انتقد اهالي منطقة الكرادة الحملات الخدمية التي قامت بها الدوائر الخدمية التابعة لامانة بغداد قبيل وصول بابا الفاتيكان الى بغداد مستغربين اقتصار تلك الحملات على الشوارع المحاذية لكنيسة النجاة دون ادامة المنطقة بشكل كاملثلاثة شوارع او ربما اربعة هي التي حظيت بعمليات اكساء وترميم طول تلك الشوارع لا يتجاوز خمسين مترا فقط.. خطوة تتباها بها الدوائر الخدمية كاجراءات تحضيرية لزيارة بابا الفاتيكان الى بغداد.. فيما اقتصرت الحملات الخدمية على تلك الشوارع فقط ..والتي ستكون خط سير البابا عند ذهابه الى كنيسة النجاة و مار يوسف بمنطقة الكرادةاستغراب المواطنين كان سيد الموقف ازاء تلك الاعمال فعلى مر السنين والكراديون يناشدون مرات ومرات من اجل اكساء شوراعهم التي لم يبق منها سوى المطبات منتقدين مباشرة الدوائر الخدمية بهذا التوقيت تحديداوغصت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام القليلة الماضية بصور ومقاطع فيديو تظهر استهجان المواطنين بسبب تزامن تلك الحملات مع توقيت الزيارة