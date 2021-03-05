طائرة البابا فرنسيس تدخل المجال الجوي العراقي

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بدخول طائرة البابا الى المجال الجوي العراقي.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "طائرة البابا دخلت الى المجال الجوي العراقي".



واضاف ان "طائرة البابا ستهبط في مطار بغداد بعد 20 دقيقة".