بالفيديو: من هو البابا فرنسيس... سؤال يراود العراقيين منذ الاعلان عن زيارته‎

كبير الكهنة وخليفة بطرس وابن المسيح ظل عيسى في الارض وحامل صك الغفران والعقاب البابا فرنسيس هو خورخي ماريو بيرجوليو ولد في بيونس ايريس الارجنتينية من عام 1936 نشأ البابا فرنسيس في بيئة مسيحية تقليدية في الارجنتين وارتقى في كل مراتب الرهبتنة حتى اختاره البابا يوحنا بولص الثاني كمساعدا لرئيس اساقفة بيونس ايريس وهو منصب مهم جدا في الكنيسة الكاثوليكية ليكون الكاهن الابرز في ابرشية المدينة مع حق الخلافة التلقائي لرئيس اساقفتها وفي عام 1998 اصبح الاب بيرجوليو خليفة البابا ورئيسا لاساقفة مدينة بيونس ايريس الذي له دلالات كبيرة بان من يستلم هذا المنصب سيكون مرشحا قوييا للباباويةاتسمت حياة البابا بيرجوليو بالاستثنائية ومخالفة البروتوكولات بدواع انسانية وتواضع حتى ان ترشحه للبابوية لم يخلو من طباعه التي عرفت بالبساطة . اذا دخل البابا فرنسيس مخاض الباباوية والفاتيكان في قمة الصراع بين اساقفته وبفضل الاب بيرجوليو تم انهاء الخلاف عندما صوت للبابا بينيدكت الثاني عبر التنازل عن صوته لصالح الالماني وبهذه الخطوة كبر الاب بيرجوليو بعين كل الاسقافة وبدأت الاصابع تشير الى اختياره كخليفة للبابا بنيدكت الا ان البابا بنيدكت انسحب من خلافة بطرس وقدم الباباوية للبابا فرنسيس لدواع صحية فتم تسميته حبرا اعظما للكنيسة الكاثوليكية وخليفة للقديس بطرس كبير حواريي المسيح وكبير اساقفة روما ويعتبر الحبر الأعظم، أول بابا من العالم الجديد و‌أمريكا الجنوبية و ‌‌الأرجنتين، كما أنه أول بابا من خارج أوروبا منذ عهد البابا غريغوري الثالث الذي نُصّب بابا من العام 731 وحتى العام 741.تميز البابا فرنسيس بمتابعاته الدقيقة لشؤون العباد واتخذ من الحماية شعارا ومنهجا لحملته البابوية اقتداء بيوسف حامي مريم والمسيح عليهما السلام .. واتسم باهتمامه بالقضايا الانسانية وزياراته للاماكن التي تشهد نزاعات وحروب بهدف التقارب ونشر المحبة والسلام.لذلك فان المتابع لبابا فرنسيس يعرف ان زيارته للعراق متوقعة وان تباشير المحبة وروح الاخوة سنحضر بحضوره لمهد الحضارات ووادي الرافدين.