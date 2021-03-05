بالفيديو: استعداد مطار بغداد لأستقبال بابا الفاتيكان

تنشر السومرية نيوز، اليوم الجمعة، فيديو يوضح استعداد مطار بغداد لأستقبال بابا الفاتيكان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر مطلع، بدخول طائرة البابا الى المجال الجوي العراقي.