فيديو البابا فرنسيس يغادر مطار بغداد الدولي وسط مراسم شعبية تراثية عراقية

غادر البابا فرنسيس مطار بغداد الدولي متوجها الى قصر السلام للقاء رئيس الجمهورية.

وكان خروجه من قاعة الشرف في المطار وسط مراسم شعبية تراثية عراقية من موسيقى ورقص قدمتها فرقاً فنية محترفة. كان برفقته رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.