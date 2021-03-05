رئيس الجمهورية يستقبل بابا الفتيكان في قصر بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، البابا فرنسيس، في بغداد.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن "صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، وفد الفاتيكان برئاسة البابا فرنسيس".



وأشار إلى أن " اطلاق حمامات السلام في قصر بغداد".

