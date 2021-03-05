هدايا "ثمينة وفخمة" إلى بابا الفاتيكان خلال زيارته إلى العراق (صور)

تنشر السومرية نيوز صوراً لهدايا ثمينة قدمت إلى قداسة بابا الفاتيكان "فرنسيس" خلال زيارته التاريخية اليوم الجمعة إلى بغداد.

وأهدى رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم، البابا فرنسيس، جداريتين من تصميم النحات العراقي الرائد، محمد غني حكمت.