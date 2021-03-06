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مكتب السيد السيستاني يصدر بيانا حول لقائه بالحبر الاعظم بابا الفاتيكان

15,250 مشاهدة

اصدر مكتب السيد السيستاني، اليوم السبت، بيانا حول لقائه بالحبر الاعظم بابا الفاتيكان في منزل المرجع الاعلى بالمدينة القديمة في النجف الاشرف.

وجاء في نص البيان الذي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "سماحة السيد السيستاني (دام ظله) التقى صباح اليوم بالحبر الاعظم البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان ، ودار الحديث خلال اللقاء حول التحديات الكبيرة التي تواجهها الانسانية في هذا العصر ودور الايمان بالله تعالى وبرسالاته والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب عليها".

واضاف البيان ، ان "سماحة السيد السيستاني تحدث عما يعانيه الكثيرون في مختلف البلدان من الظلم والقهر والفقر والاضطهاد الديني والفكري وكبت الحريات الاساسية وغياب العدالة الاجتماعية، وخصوصا ما يعاني منه العديد من شعوب منطقتنا من حروب وأعمال عنف وحصار اقتصادي وعمليات تهجير وغيرها، ولا سيما الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة".

وأشار السيد السيستاني خلال البيان الى "الدور الذي ينبغي أن تقوم به الزعامات الدينية والروحية الكبيرة في الحد من هذه المآسي، وما هو المؤمل منها من حثّ الأطراف المعنيّة ـ ولا سيما في القوى العظمى ـ على تغليب جانب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب، وعدم التوسع في رعاية مصالحهم الذاتية على حساب حقوق الشعوب في العيش بحرية وكرامة.

كما أكّد على "أهمية تضافر الجهود لتثبيت قيم التآلف والتعايش السلمي والتضامن الانساني في كل المجتمعات، مبنياً على رعاية الحقوق والاحترام المتبادل بين أتباع مختلف الاديان والاتجاهات الفكرية".

ونوّه السيد السيستاني بحسب البيان، "بمكانة العراق وتاريخه المجيد وبمحامد شعبه الكريم بمختلف انتماءاته، وأبدى أمله بأن يتجاوز محنته الراهنة في وقت غير بعيد ، مؤكدا "اهتمامه بأن يعيش المواطنون المسيحيون كسائر العراقيين في أمن وسلام وبكامل حقوقهم الدستورية.

وأشار الى "جانب من الدور الذي قامت به المرجعية الدينية في حمايتهم وسائر الذين نالهم الظلم والأذى في حوادث السنين الماضية، ولا سيما في المدة التي استولى فيها الارهابيون على مساحات شاسعة في عدة محافظات عراقية، ومارسوا فيها أعمالاً اجرامية يندى لها الجبين".

وختاما "تمنى سماحة السيد السيستاني للحبر الاعظم وأتباع الكنيسة الكاثوليكية ولعامة البشرية الخير والسعادة"، معربا عن "شكره للبابا على تجشمه عناء السفر الى النجف الأشرف للقيام بهذه الزيارة".

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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