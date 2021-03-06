بدء مراسيم الصلاة مشتركة في مدينة اور التاريخية

بدأت مراسيم استقبال البابا فرنسيس، اليوم السبت، الى مدينة أور التاريخية في محافظ ذي قار.

وقال مراسل السومرية إن "مراسم القداس بدات في موطن ولادة النبي ابراهيم "عليه السلام" لتأدية الحج، حيث من المقرر أن يؤدي الصلاة الموحدة في هذه المدينة المقدسة".