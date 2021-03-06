البابا مخاطباً الاساقفة والكهنة: ابتعدوا عن السياسة

وقال البابا خلال تفسيره نص الإنجيل الذي قُرأ في كاتدرائية مار يوسف، إنه "لا يغير العالم بالسلطان أو بالقوة".وأضاف "لا يمكننا القيام بأعمال تفوق قدراتنا".وتابع "الغني عند الله من يعطف على اخيه وليس من تهتف له الجموع".وشدد البابا فرنسيس في كلمة إلى الكاردينال لويس ساكو و الأساقفة والكهنة، بالقول "كونوا قريبين من الله ومن الشعب بمحبة حتى لا يروا فيكم مدراء ورجال اعمال وابتعدوا عن السياسة".وأقام بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم السبت، قداساً بكاتدرائية مار يوسف في بغداد.وقال مراسل السومرية نيوز، إن البابا أقام قداساً بكاتدرائية مار يوسف في منطقة الكرادة وسط بغداد، بحضور رئيس الجمهورية برهم صاح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وشخصيات سياسية أخرى، بالإضافة إلى حضور شعبي كبير.