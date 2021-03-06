واشنطن تهنئ بغداد بزيارة البابا: ستسلط الضوء على العراق

وقالت السفارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه "لقد تشرف السفير ماتيو تولر بأن يكون من بين أولئك الذين رحبوا بقداسة البابا فرانسيس في حفل الأستقبال الرئاسي يوم أمس".واضافت "تُهنئ الولايات المتحدة العراقَ حكومةً وشعباً على استضافة البابا والوفد المرافق له".وتابعت السفارة "نوقن أن هذه الزيارة التاريخية سوف تسلط الضوء على أهمية العراق بوصفه مسقط رأس النبي إبراهيم، وعلى القلوب المُرحبة للشعب العراقي".