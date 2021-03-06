بالفيديو.. لحظات وداع البابا للسيد السيستاني

تنشر السومرية نيوز، لحظات وداع بابا الفاتيكان فرنسيس للمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني.

وكان السيد السيستاني قد التقى في منزله بمحافظة النجف، قداسة البابا اليوم السبت.