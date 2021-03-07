بتغريدة.. مسعود بارزاني يرحب بزيارة البابا الى اربيل

وقال بارزاني في تغريدة على "تويتر": "إن زيارة قداسته إلى العراق وإقليم كوردستان هي بالفعل زيارة تاريخية، وتحمل رسالة نبيلة للتعايش السلمي".ووصل البابا صباح اليوم إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان قادما من بغداد في رابع محطة لزيارته البابوية التاريخية إلى العراق.وفور وصول الحبر الأعظم إلى مطار أربيل الدولي استقبله رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني إضافة إلى الشخصيات الدينية والمدنية.