البابا فرنسيس يغادر اربيل متوجها الى محافظة نينوى

وقال المراسل إن "البابا توجه بعد اللقاء الى المروحية الخاصة التي تقله إلى مدينة الموصل من مطار أربيل الدولي".وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع البابا فرنسيس، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني فور وصوله إلى أربيل.وذكر مراسل السومرية ان "البابا فرنسيس، اجتمع مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزانيورئيس الحكومة مسرور بارزاني فور وصوله إلى أربيل".واضاف ان "رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني و نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني كانوا في استقبال البابا فرنسيس".وفي وقت سابق، أعرب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، عن ترحيبه بزيارة بابا الفاتيكان فرانسيس إلى مدينة أربيل.وقال بارزاني في تغريدة على "تويتر": "إن زيارة قداسته إلى العراق وإقليم كوردستان هي بالفعل زيارة تاريخية، وتحمل رسالة نبيلة للتعايش السلمي".ووصل البابا صباح اليوم إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان قادما من بغداد في رابع محطة لزيارته البابوية التاريخية إلى العراق.