بالصور: البابا فرنسيس يصل الى مدينة الموصل

وقال المراسل ان "طائرة البابا فرنسيس الخاصة وصلت إلى مدينة الموصل قادما من مدينة أربيل".

ووقف العشرات من الأشخاص من مختلف المكونات في "حوش" البيعة في الموصل ترحيبا بالبابا.وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع البابا فرنسيس، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني فور وصوله إلى أربيل.وذكر مراسل السومرية ان "البابا فرنسيس، اجتمع مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني فور وصوله إلى أربيل".واضاف ان "رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني و نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني كانوا في استقبال البابا فرنسيس".يشار الى ان البابا وصل صباح اليوم إلى مدينة أربيل قادما من بغداد في رابع محطة لزيارته البابوية التاريخية إلى العراق.