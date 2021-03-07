البابا فرنسيس يغادر مدينة الموصل متوجها الى قرقوش

غادر البابا فرنسيس، اليوم الاحد، مدينة الموصل متوجها الى قرقوش.

وقال مراسل السومرية نيوز، ان "البابا فرنسيس غادر مدينة الموصل متوجها الى قرقوش".



وفي وقت سابق من اليوم، وصل موكب البابا فرنسيس الى كنيسة حوش البيعة بمدينة الموصل".



