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بالصور: مراسيم استقبال البابا في مدينة قرقوش
البابا في العراق
2021-03-07 | 04:51
المصدر:
السومرية نيوز
2,397 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، اليوم الاحد، صورا لمراسيم اسقبال البابا فرنسيس في مدينة قرقوش بمحافظة نينوى.
البابا في العراق
محليات
البابا
قرقوش
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