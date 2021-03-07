البابا فرنسيس يصل إلى أربيل

وصل قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس، الأحد، الى محافظة اربيل.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن "قداسة البابا وصل اليوم، إلى محافظة اربيل وسيقيم قداساً كبييراً في ملعب فرانسو حريري بحضور عدد كبير من المواطنين".