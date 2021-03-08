طائرة بابا الفاتيكان تغادر ارض مطار بغداد الدولي معلنة ختام زيارته التاريخية الى العراق

وقال مراسل السومرية انه "في حدث احزن جميع العراقيين والمسؤولين غادرت طائرة بابا الفاتيكان الان ارض مطار بغداد الدولي معلنة ختام زيارته التاريخية الى العراق".وفي وقت سابق أجرى البابا فرنسيس مراسم توديع وزراء الحكومة العراقية في مطار بغداد الدولي الدولي قبل مغادرة الى العاصمة الايطالية روما.وقال المراسل ان "البابا فرنسيس أجرى مراسم توديع وزراء الحكومة العراقية في مطار بغداد الدولي الدولي قبل مغادرة الى العاصمة الايطالية روما حيث استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، البابا فرنسيس في قاعة التشريفات تمهيدا للمغادرة الى روما".ويوم الجمعة الماضي بدأ البابا زيارة تأريخية للعراق، والتقى بعدما حطت طائرته في مطار بغداد، مسؤولين بارزين، وأقام في نفس اليوم قداساً في كنيسة سيدة النجاة في بغداد.والتقى البابا، أول أمس السبت، المرجع الديني السيد على السيستاني في النجف وزار مدينة أور في ذي قار، بعد ذلك عاد إلى بغداد ليقيم قداساً في كنيسة مار يوسف.وزار البابا، أمس الأحد محافظة نينوى بعد إقامة قداس في الكنيسة الطاهرة في قرقوش، ليتوجه بعدها إلى أربيل ليترأس مراسم القداس الآلهي في ملعب "فرانسو حريري" بمدينة أربيل، آخر محطات زيارته إلى العراق، ثم عاد إلى بغداد.