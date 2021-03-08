رئيس الجمهورية بعد وداع البابا: حضوره الى العراق القى لمسة سلام ومحبة

اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، زيارة البابا فرنسيس بانها تُمثل رسالة تضامن انسانية كبيرة مع العراق الذي انهكته عقود من العنف والنزاعات.

وقال صالح في تغريدة له بعد توديع البابا تابعتها السومرية نيوز، "ودعّنا قداسة البابا فرنسيس، بعد ان حل ضيفاً عزيزاً لثلاثة ايام مضيئة في بغداد والنجف وأور ونينوى واربيل"، واصفا الزيارة بانها "تُمثل رسالة تضامن انسانية كبيرة مع بلدنا الذي انهكته عقود من العنف والنزاعات".