وقال المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقا)، إن "مضامين الموقف العربي الداعية إلى وقف إطلاق النار لإيصال المساعدات والتحذير من العقاب الجماعي والتهجير والمطالبة بخفض التصعيد عبرت عنها ريم الهاشمي بكل وضوح أمام مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن "الاجتزاء والتشويه المتعمد لمواقف الامارات لن يغير من الحقائق شيئاً وسيبقى مجرد زبد لا يضر ولا ينفع".وكانت الهاشمي، قد قالت في كلمتها أمام مجلس الأمن أمس، إن "الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر هي هجمات بربرية وشنيعة ونطالبها بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الرهائن لحقن الدماء وتجنيب المدنيين المزيد من الولايات"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "جرائم حماس لا تبرر سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية تجاه قطاع غزة"، معبرة عن رفض الإمارات لأوامر إسرائيل لأكثر من مليون شخص في شمالي غزة بالإخلاء.وشددت المسؤولة الإماراتية على ضرورة "خفض التصعيد واستعادة الهدوء في أقرب وقت، مع السماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة وإنهاء الحصار الجائر الذي طال أمده للحد من الأزمة الإنسانية".