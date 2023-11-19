"حماس" تعلن مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود الإسرائيليين

أعلنت حركة "حماس"، مساء الأحد، عن مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة.

وقالت "حماس"، إنه "تم قتل وجرح عدد كبير من الجنود الإسرائيليين باستهداف منزل بمنطقة جحر الديك في غزة بالقذائف ثم باقتحامه".

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.