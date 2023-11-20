بعد إجلائهم من غزة.. عبور نحو 30 طفلا من الخدج إلى مصر

وتم إجلاء الأطفال الخدج من الشفاء، أكبر مستشفيات قطاع غزة، بعدما تحوّل الى محور للعمليات العسكرية في الأيام الماضية وأمر الجيش الإسرائيلي بإخلائه.وفي حين كان مدير المستشفيات في قطاع غزة أكد الأحد لوكالة فرانس برس إجلاء 31 طفلا خديجا من المستشفى، لم يتضّح على الفور سبب وصول 29 منهم فقط إلى مصر.