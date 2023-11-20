الصحة العالمية بعد قصف مستشفى في غزة: نشعر بالذعر

وقال غيبريسوس في تدوينة على منصة "إكس" "لا ينبغي أبدا أن يتعرض العاملون في مجال الصحة والمدنيين لمثل هذا الرعب، وخاصة أثناء وجودهم داخل المستشفى".وقتل 12 جريحا ومرافقا، كما أصيب أحد الكوادر الطبية جراء استهداف الجيش الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي في قطاع غزة، كما تواصل دبابات الجيش الإسرائيلي التوغل لمحيط المستشفى وتطلق القذائف والرصاص تجاه المشفى ومحيطه.وكشف مدير قسم الجراحة في المستشفى الإندونيسي محمد الرام أن "الجيش الإسرائيلي استهدف المستشفى بقذيفة أصابت الطابق الثاني دون سابق إنذار، ويقوم بين الفينة والأخرى بإطلاق النار على نوافذ وبوابات المستشفى إضافة إلى قصف عشوائي".