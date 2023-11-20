الاتحاد الإفريقي يدين القصف الإسرائيلي على غزة: لا يوجد عذر

وقال رئيس الاتحاد غزالي عثماني اليوم الاثنين، إن "ما قامت به حماس "مدان لكن رد الفعل لا عذر له".وأضاف خلال مؤتمر صحافي في برلين "تخيّلوا الطفل الذي رأى أمه أو والده يُقتلان... هذا يولّد التطرف".وكان الاتحاد الإفريقي قد طالب منذ بدء الحرب بوقف فوري لإطلاق نار، ودعا في أكتوبر الماضي المجتمع الدولي وقوى العالم الرئيسية على وجه الخصوص إلى تحمل مسؤولياتها المتمثلة بإرساء السلام وضمان حقوق الشعبين.كما حذر الاتحاد الإفريقي منتصف أكتوبر الماضي من الاجتياح البري الإسرائيلي للقطاع قبل حصوله، لافتاً إلى أنه قد يفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة.