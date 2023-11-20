غزة.. دعوة أممية الى "مرحلة انتقالية" في القطاع

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، الى "مرحلة انتقالية" في قطاع غزة تشارك فيها جهات فاعلة متعددة.

وقال غوتيريش، إن "إقامة نظام حماية تحت رعاية الأمم المتحدة في غزة بعد الحرب لن تكون حلا".

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.