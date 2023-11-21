حاجة مسنة من غزة شهدت تهجير 1948 وتعيش نزوح 2023 (فيديو)

السومرية نيوز – دوليات



يبدو أن الحاجة أنعام ذات التسعين عاما، ستكون شاهدة على معاناة الفلسطينيين عبر التاريخ، فبعد أن شهدت نكبة عام 1948 وما لحقها من سنوات، حتى عاشت لحظات النزوح العصيبة من قطاع غزة خلال العام الحالي 2023.

ويظهر في الفيديو نزوح الحاجة أنعام وهي تتكأ على أثنين من أفراد عائلتها، بعد الاحداث التي شهدتها مدينة غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي تمثل بقصف عنيف ووحشي للاحتلال الإسرائيلي.



أدناه مقطع الفيديو: