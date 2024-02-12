"أبو عبيدة" يعلن مقتل ثلاثة رهائن إسرائيليين

أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، الاثنين، عن مقتل ثلاثة من الرهائن الإسرائيليين الثمانية الذين قالت الكتائب أمس الأحد، إنهم أصيبوا بجروح خطيرة في غارات على قطاع غزة.

وصرح أبو عبيدة بأنهم سيؤجلون الإعلان عن أسماء وصور القتلى للأيام القادمة إلى حين اتضاح مصير بقية المصابين. وكانت كتائب القسام" أفادت الأحد، بمقتل أسيرين إسرائيليين وجرح 8 بينهم حالات خطرة وذلك نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال الـ 96 ساعة الأخيرة. ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ129 على وقع قصف عنيف واشتباكات في مدينة رفح الجنوبية.