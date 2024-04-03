الجامعة العربية تدعو مجلس الامن لإصدار قرار بوقف الحرب في غزة

وحذر في اجتماعه على مستوى المندوبين، من "أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني".كما أكد المجلس في بيان عقب الاجتماع أن "اجتياح رفح سيعتبر اعتداء على الأمن القومي العربي بمجمله.. وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام وتوسع الصراع في المنطقة".وشدد المجلس على مساندة سوريا في حقها في الدفاع عن أرضها، بعد استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق أمس.وحث مندوبو الدول الأعضاء بمجلس الجامعة العربية المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في إعادة إعمار غزة و"إنشاء صندوق دولي لرعاية 17 ألف طفل من الأيتام وتقديم الدعم الطبي والنفسي للأطفال مبتوري الأطراف".إلى ذلك دان المجلس الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قافلة من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" في دير البلح بوسط غزة مما أسفر عن مقتل 7 من العاملين بالمنظمة الإغاثية، رغم التنسيق المسبق مع الجانب الإسرائيلي.وطالب المجلس في قراره "جميع الدول والبرلمانات والمجتمع المدني والنقابات والاتحادات المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي، وكذلك دعوة مجلس حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم الوحشية المرتكبة بحق المدنيين والأطفال والنساء الفلسطينيين".