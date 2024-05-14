اليونيسيف تكشف حصيلة تخص النازحين من رفح

وقالت المنظمة في بيان، إن "تصعيد الأعمال العدائية في رفح وقطاع غزة تسبب في تعميق معاناة مئات آلاف الأطفال".

وأضافت أن "العملية العسكرية في رفح تسببت حتى الآن في نزوح أكثر من 448 ألف شخص إلى مناطق غير آمنة"، مشيرة الى أن "العمليات الإنسانية التي تمثل شريان الحياة الوحيد لجميع السكان في جميع أنحاء القطاع مهددة".

ولفتت المنظمة الى أنها تواجه "تحديات متزايدة في نقل أي مساعدات إلى قطاع غزة ولا يزال نقص الوقود يمثل مشكلة حرجة".