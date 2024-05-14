البيت الأبيض بشأن غزة: القتال يمكن أن ينتهي اليوم بشرط

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، " سنواصل مراقبة الوضع في رفح عن كثب"، موضحة أن " إسرائيل قالت لنا إنها تنفذ استهدافات محدودة برفح وأوضحنا مخاوفنا إزاء عملية كبيرة".

وأضافت "سنعمل على إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مشددة "نريد توفير الحماية لعمال الإغاثة في غزة وأن تكون لهم القدرة على مواصلة عملهم".

وتابعت "القتال يمكن أن ينتهي اليوم إذا سمحت حماس بإطلاق سراح النساء والجرحى والمسنين من الرهائن".