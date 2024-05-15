حصيلة جديدة تخص النازحين من غزة

وقالت الأونروا، في بيان، إن "نحو 1.7 مليون فلسطيني اضطروا إلى النزوح من منازلهم وملاجئهم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) كشف، مؤخراً، عن نزوح أكثر من 448 ألف شخص من رفح إلى مناطق غير آمنة.

ولفتت المنظمة الى أنها تواجه "تحديات متزايدة في نقل أي مساعدات إلى قطاع غزة ولا يزال نقص الوقود يمثل مشكلة حرجة".