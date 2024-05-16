الهلال الأحمر يعلن مقتل أكثر من 15 ألف طفل في غزة

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن 15 ألفا و103 أطفال قتلوا في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أشهر.وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 35,233 مواطنا وإصابة 79,141 آخرين.توثيق 838 حالة تعذيب بحق الأطفالمن ناحية ثانية، أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إساءة معاملة وتعذيب الأطفال الفلسطينيين الذين تعتقلهم بطريقة ممنهجة وواسعة النطاق، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وخلال الفترة التي تمتد بين الأول من يناير 2016 والحادي والثلاثين من ديسمبر 2023، وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال 838 حالة تعذيب لأطفال فلسطينيين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي.وحذرت "الحركة العالمية" من أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة التي يتمتع بها جنود الاحتلال، وعلمهم المسبق بأنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت، تشجعهم على المضي في انتهاكاتهم وتصعيدها، الأمر الذي يشكل خطرا على حياة المدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال.إن الحظر الشامل والمطلق ضد التعذيب المكرس في القانون الدولي يعني أنه لا يجوز إخضاع أي طفل أو بالغ للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.