تحرك أمريكي للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن "الرئيس بايدن يتواصل مع نتنياهو وأمير قطر والرئيس المصري للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة واتفاق الرهائن".وأعلنت حركة "حماس"، قبل أيام، الموافقة على مقترح قطري مصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.قرر بعدها مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، بالإجماع مواصلة العملية العسكرية في رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين.