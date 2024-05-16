في غزة.. ارتفاع عدد الضحايا الصحفيين منذ بدء الحرب

وأوضح المكتب: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 147 صحفيا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء أربعة زملاء صحفيين".وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35272 شخصا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.وذكرت وزارة الصحة في القطاع، ضمن تقريرها الإحصائي اليومي أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في غزة وصل منها للمستشفيات 39 شهيدا و 64 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة التي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.