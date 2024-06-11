"مؤتمر الأردن".. تأكيد على وقف العدوان وحق الفلسطينيين إقامة دولتهم

دعا المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي عقد، اليوم الثلاثاء، في الأردن، الى وقف العدوان في القطاع، فيما أكد حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحافي على هامش المؤتمر، "يجب أن يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا". بدوره قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن "من حق الفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة". واستضافت الأردن اليوم الثلاثاء، مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، الذي دخلت الحرب فيه شهرها التاسع، وعقد المؤتمر بتنظيم مشترك من الأمم المتحدة والأردن ومصر، وشارك به العراق من خلال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.