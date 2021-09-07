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المفوضية تعلن عن ضوابط الحملة الانتخابية

انتخابات 2021

2021-09-07 | 03:45
المفوضية تعلن عن ضوابط الحملة الانتخابية
627 مشاهدة

حددت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، ضوابط الحملة الانتخابية للمرشحين.

وذكرت المفوضية في بيان أن " الضوابط تضمنت:
1. عدم لصق أي إعلان انتخابي على الجدران في عموم العاصمة بغداد باستخدام الصمغ أو الغراء.
2. عدم تثبيت لوحات الدعاية الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية على قطع الدلالة المرورية للطرق العامة.
3. عدم تثبيت لوحات الدعاية الانتخابية في الحدائق العامة والجزرات الوسطية للشوارع والارصفة باستخدام مادة الاسمنت.
4. عدم استخدام جدران ومباني الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات والجوامع والحسينيات والاماكن المقدسة والجسور والاماكن التراثية والاثرية والنصب والتماثيل لنشر إعلانات الاحزاب والمرشحين ضمن الحملة الانتخابية.
5. تكون وسائل الدعاية الانتخابية من المواد التي يسهل إزالتها بعد انتهاء العملية الانتخابية وعلى النحو الآتي:
أ. تعليق لافتات من القماش تتضمن الدعاية الانتخابية.
ب. استخدام اللوحات المعدنية أو الخشبية التي من السهولة رفعها.
ج. استخدام لوحات الفلكس الحديثة ضمن الاماكن المحددة لذلك.
د. استخدام الطرق الحديثة في نشر الدعاية من خلال وسائل الاعلام المختلفة.
6. في حالة وضع وسائل الدعاية الانتخابية بشكل مخالف لما ورد أعلاه يتم توثيق المخالفة من قبل كوادر الدوائر البلدية ويتم إزالتها فورا.
7. يتم فرض الغرامات المالية بحق المرشحين والاحزاب السياسية والتحالفات المخالفة وفقا لأحكام القرارات والقوانين البلدية النافذة .
8. يتم رفع موقف من الدوائر البلدية الى مكتب وكيل أمانة بغداد للشؤون البلدية بالمخالفة المرتكبة تتضمن اسم المرشح والرقم في الدائرة الانتخابية ونوع المخالفة ومقدار الغرامة ومفاتحة المفوضية للانتخابات لغرض إلزام الاحزاب السياسية بتسديد مبالغ الغرامات او استقطاعها من التأمينات المقدمة من قبلهم لدى المفوضية.

سياسة

انتخابات 2021

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