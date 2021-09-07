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ممثلة الامم المتحدة في العراق تعلن عن اتخاذ اجراءات تضمن عدم تزوير الانتخابات

انتخابات 2021

2021-09-07 | 04:03
ممثلة الامم المتحدة في العراق تعلن عن اتخاذ اجراءات تضمن عدم تزوير الانتخابات
182 مشاهدة

اعلنت ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ تدابير إجرائية لعدم تزوير الانتخابات المقبلة والبطاقة الالكترونية.

وقالت بلاسخارت خلال مؤتمر صحفي حضرته السومرية نيوز، ان "عمل الامم المتحدة الداعم للحكومة العراقية هو اجراء الانتخابات في موعدها المقرر"، مشيرة الى ان "المنظمة الاممية مستمرة بدعم العراق في الشأن الانتخابي".

ولفتت بلاسخارت الى ان "الاجراءات التي تم اتخاذها لن تسمح بأي عملية تزوير اوعملية شراء الاصوات وبطاقات الناخبين"، مبينة ان "ذلك لن يمثل سوى هدر لاموال المرشحين".
واضافت "ستكون الامم المتحدة شريكة للشعب العراقي والعراق وستواصل تقديم المشورة مع المفوضية"، موضحة بأن "عمل القضاة كمفوضين للانتخابات يؤكد على استقلالية المفوضية".

ونوهت الى عدم السماح بدخول الهواتف النقالة في مراكز التصويت"، كاشفة عن تعيين موظف لغة الإشارة لمساعدة المعاقين في الانتخابات".
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