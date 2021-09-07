بلاسخارت للسومرية: المشاركة الشعبية الواسعة ستضمن اجراء انتخابات نزيهة

وردا على سؤال مراسل السومرية عن اجراءات الامم المتحدة لحماية نزاهة الانتخابات في العراق وهل ستتضمن زيادة اضافية في اعداد المراقبين، قالت بلاسخارت ان "الامم المتحدة ليس لديها قوة تنفيذية انما هي فقط تكتفي بمراقبة سير هذه العمليات".واضافت "هناك اقصى عدد من الموظفين الأمميين في العراق لمراقبة العملية الانتخابية، وهي تقوم بجهد مضاعف خلال وقت قصير لمساعدة المفوضية في اجراء الانتخابات، لكن هؤلاء الموظفون ليس لديهم قوة تنفيذية انما هي فقط تكتفي بمراقبة سير هذه العمليات".وتابعت "كما انه لا توجد هناك ضمانات في العراق يمكن تقديمها لتحقيق ذلك، ونعتقد ان المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات هو الامر الذي سيكون له القدرة على تحقيق انتخابات نزيهة".