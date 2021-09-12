المفوضية تعلن المصادقة بالإجماع على عدة إجراءات مقيدة لاستخدام بطاقة الناخب الالكترونية

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "عمل مكثف يقوم به رئيس وأعضاء مجلس المفوضين وجميع ملاكات مفوضية الانتخابات من أجل تأمين مستلزمات عملية الاقتراع، إذ تسلمت المفوضية سجل الناخبين الورقي وباجات اعتماد المراقبين والإعلاميين ووكلاء الأحزاب السياسية التي تم تنفيذها في مطبعة شبكة الإعلام العراقي وتم توزيعها على مكاتب المحافظات الانتخابية، كما وتم تسلم الوجبة الأولى من المواد الحساسة وغير الحساسة المتضمنة (أوراق الاقتراع واستمارات إدخال النتائج والحبر وعدة المركز وعدة المحطة) وتم توزيعها بالكامل على المكاتب الانتخابية في جنوب العراق والفرات الأوسط، ومن المؤمل أن تصل الوجبة الثانية والأخيرة خلال الشهر الجاري".وعلى الصعيد الفني، فيما يتعلق بتهيئة الأجهزة الانتخابية استنادًا الى قانون الانتخابات (المادة 38/ خامسًا)، فإن "مفوضية الانتخابات تعمل مع شركة ميرو الكورية والشركة الألمانية الفاحصة "Hensoldet" بحضور فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية (UNAMI) وفريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية (IFES)، من أجل تخصيص جهاز تحقق لكل محطة اقتراع ليكون محتوياً على بياناتها فقط بالمطابقة مع سجل الناخبين".واشارت الغلاي الى انه "لتحصين العملية الانتخابية في مرحلة الاقتراع، صادق مجلس المفوضين بالإجماع على عدة إجراءات مقيدة لاستخدام بطاقة الناخب الالكترونية (قصيرة وطويلة الأمد)، إذ لا يسمح للناخبين ممن لديهم بطاقة قصيرة الأمد بالاقتراع ما لم يتم أخذ بصمات أصابع اليد العشرة وخزنها مباشرة في جهاز التحقق؛ بغية إجراء عملية المطابقة عليها".ولفتت الى، انه "من ضمن إستعدادات مفوضية الانتخابات ليوم الاقتراع تهيئة الموارد البشرية اللازمة لإدخال بيانات نتائج الاقتراع، إذ تعتزم المفوضية التعاقد مع (900) موظف يعمل بصفة مدخل بيانات مهمتهم إدخال بيانات الإستمارة المتعلقة بالفرز والعد اليدوي للمحطة التي ستفتح في كل مركز اقتراع بإسلوب القرعة لغرض التأكد من مطابقة النتائج بين الفرز والعد الالكتروني مع اليدوي حسبما جاء في المادة 38 من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، إذ استقبلت المفوضية عن طريق لجنة أعدت لهذا الغرض (13) ألف استمارة طلب تعاقد للفترة من ١/٨ لغاية 7/8/2021 تبين بعد التدقيق إن ( 5000) منها مطابقة للشروط والمواصفات وبعد إجراء المقابلة سيتم اختيار الأكفاء من بينهم بالاعتماد على معايير (التحصيل الدراسي والعمر والخبرة السابقة والاستقلالية)".وتابعت، "تستمر مفوضية الانتخابات بتدريب موظفي الاقتراع من الذين تم اختيارهم بالقرعة الالكترونية على إجراءات التصويت العام والخاص وآلية استخدام أجهزة الاقتراع الالكترونية إذ تعتزم إشراكهم في إجراء المحاكاة الثالثة نهاية أيلول الجاري".وبينت الغلاي، انه "حرصًا من مفوضية الانتخابات على حقوق فئة النازحين بالتصويت البالغ عددهم (120126) ناخبًا في الانتخابات المقبلة ولتسهيل تسلّمهم للبطاقة البايومترية التي هي الوسيلة الحصرية للاقتراع كما نص قانون الانتخابات الحالي، عمدت مفوضية الانتخابات إلى إرسال بطاقاتهم البايومترية إلى محافظات النزوح لتسهيل عملية تسلّمها وضمانًا لتحقيق أكبر مشاركة ممكنة".واوضحت، انه "من أجل ضبط مسارات العملية الانتخابية ولتنظيم السلوك الانتخابي المُراعي لحرية جميع الأطراف الشريكة، أعدت المفوضية بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية وثيقة السلوك الانتخابي التي تعد ميثاق شرف لعدم الإخلال بأي فعل يمس نزاهة العملية الانتخابية، يؤكد الميثاق ضمنًا على التقيد بأحكام القانون المنظم للانتخابات ومراعاة حقوق جميع المرشحين في التنافس خلال السباق الانتخابي، والتأكيد على ضمان حقوق المرأة والأقليات واحترام نتائج الانتخابات بنحو مُلزم لجميع الأطراف الشريكة في العملية الانتخابية، وجاء طرح هذه المضامين في الاجتماع الذي أقامه رئيس الجمهورية مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بحضور ممثلة الأمم المتحدة في العراق السيدة (جينين بلاسخارت)، وجرى في الاجتماع استعراض استعدادات مفوضية الانتخابات والتأكيد على ضرورة تنفيذ حملة وطنية لزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات".وختمت الغلاي، ان "مفوضية الانتخابات، وفي سياق الارتقاء بقدرات ملاكاتها إداريًا وفنيًا، وبالتعاون مع الوكالة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، تم وضع برنامج تدريبي يتعلق بالنظم الانتخابية وآليات تنفيذها يستهدف عدداً من موظفي المفوضية".